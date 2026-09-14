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Kaynak: Haber Merkezi



Afyonkarahisar / Nihat Karaağaç / Yeniçağ



Dinar’da 3. düzenlenen Tarım, Hayvancılık ,Gıda ve Teknolojileri Fuarına katılan Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven vatandaşın beklenmedik tepkisi ile karşılaştı.

Vatandaşın hep bizden fedakarlık istiyorsunuz biraz da siz fedakarlık edin , maaşlarınızı asgari ücret yada emekli maaşı seviyesine indirin demesine karşın Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven maaşı sana verelim deyince vatandaş buyurun notere gidelim dedi.

Bu beklenmedik cevap karşısında Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başka bir standa giderek incelemelerine devam etti.