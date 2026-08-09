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Faizlerdeki yükseliş, borçlanma maliyetlerini artırmasının yanı sıra Hazine’nin finansal işlemler üzerinden elde ettiği vergi gelirlerine de yansıdı. Son üç yıllık dönemde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsilatındaki yükseliş, şirketlerin ödediği Kurumlar Vergisi artışını önemli ölçüde geride bıraktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri, iki vergi kalemindeki değişimin boyutunu ortaya koydu. 2023 yılının ilk altı ayında 47 milyar 890 milyon TL seviyesinde bulunan BSMV tahsilatı, 2026’nın aynı döneminde 348 milyar 497 milyon TL’ye yükseldi. Böylece BSMV gelirleri üç yıl içerisinde 7,3 katına çıkarken, toplam artış yüzde 627,7 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Kurumlar Vergisi tahsilatında ise daha düşük oranlı bir yükseliş yaşandı. Şirketlerden 2023’ün ilk yarısında 290 milyar 768 milyon TL Kurumlar Vergisi toplanırken, bu tutar 2026’nın ilk altı ayında 832 milyar 469 milyon TL’ye ulaştı. Üç yıllık dönemdeki artış yüzde 186,3 oldu.

Bu rakamlarla BSMV tahsilatındaki yükseliş, Kurumlar Vergisi’ndeki artışın 3,4 katına çıktı.

100 BİN LİRALIK KREDİDE EK VERGİ 13 BİN 511 TL

Bankaların uyguladığı kredi faizleri kuruluşlara göre değişiklik gösterirken, yüksek oranlar nedeniyle geri ödenecek tutar önemli ölçüde artıyor. 100 bin TL’lik, 12 ay vadeli ihtiyaç kredisinde aylık maliyet yüzde 7,84 seviyesine ulaşırken yıllık maliyet yüzde 140’ın üzerine çıkıyor.

Söz konusu kredi için hesaplanan toplam faiz tutarı 45 bin 38 TL olarak hesaplanıyor. Faiz miktarındaki yükseliş, faiz üzerinden alınan KKDF ve BSMV tutarlarını da doğrudan artırıyor. Kredinin ek maliyetleri arasında bulunan bu iki verginin toplamı 13 bin 511 TL’ye ulaşıyor.

Faiz ödemesi üzerinden yüzde 15 oranında hesaplanan BSMV’nin tutarı 6 bin 755 TL olurken, söz konusu kesinti banka tarafından tüketiciden tahsil edilerek Hazine’ye aktarılıyor.