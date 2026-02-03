Vatandaşlar 31 bin 224 TL olan açlık sınırının bile altında 28 bin 75 TL olarak açıklanan asgari ücretle yaşam savaşı vermeye devam ediyor. Hemen her gün art arda gelen zamlar sebebiyle isyanda olan vatandaşların 'çözüm önerileri' için seslendiği yetkililerden ise ses yok.

'ALLAH ERDOĞAN'A DA YANINDAKİLERE DE VİCDAN VERSİN'

İstanbul Avcılar’daki Firuzköy Pazarı'nda konuşan vatandaşın isyanı gündem oldu. Vatandaş "Allah sonumuzu hayretsin. Erdoğan’a da yanındakilere de Allah vicdan versin." dedi.

Vatandaşın sosyal medyada gündem olan isyanı şöyle:

"Emekli maaşı kiraya gidiyor. Bir çocuk var. Çocuk bekar. Kendine mi yetiştirecek bize mi yetiştirecek!

Ev sahibi kirayı ne kadar artıracak bilyoruz, onun vizdanına bıraktık. O da artarsa...

Ne olacak bilmiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Erdoğan’a da yanındakilere de Allah vicdan versin. Merhamet etsin ki... Diyecek şey çok da... Çıldırmaya az kaldı gerçekten, bu bir gerçek"