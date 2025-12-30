Ekonomi yönetimi enflasyonda düşüşün devam edeceğini savunsa da vatandaş, piyasa katılımcıları ve Merkez Bankası arasındaki makasın hâlâ çok açık olduğu görülüyor.

Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda yıl sonunda enflasyonun 31 ile yüzde 33 aralığında olacağı beklenirken 2026 sonunda yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerilemesi öngörülüyor.

Öte yandan Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları beklenti anketinde aralık ayı itibari ile 2 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi, piyasa katılımcılarında yüzde 23,35, reel sektörde yüzde 34,80’e gerilerken, hanehalkının enflasyon oranına dair beklentisi yüzde 50,90 seviyesinde kaldı.

Öte yandan Merkez Bankası’nın anketinde vatandaşların enflasyonun düşeceği yönündeki beklentinin de düşüş göstermesi dikkat çekti. Kasım ayında yüzde 24,83 olan “önümüzdeki 12 ayda enflasyon düşecek” diyenlerin oranı, aralık ayında yüzde 24,53’e indi.

SON ARAŞTIRMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NDAN GELDİ

Merkez Bankası ile vatandaşın enflasyon beklentileri arasındaki büyük makas Koç Üniversitesi’nin son araştırması ile bir kez daha gözler önüne serildi. 12–22 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi, enflasyon beklentilerindeki düşüş eğiliminin ivme kaybederek görece bir durağanlığa ulaştığını gösterdi.

Ankete katılan 4 bin 672 kişinin yaklaşık üçte birinin kasım ayında da ankete katıldığı belirtildi. Hem kasım hem de aralık anketine katılan bireylerde ise 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin 2 puan arttığı gözlendi. Aralık ayında yıl sonu enflasyon beklentisi 2 puan gerilerken, 12 ay sonrasına ilişkin beklenti bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 53 seviyesinde kaldı.

Mart–aralık dönemi genelinde sonuçların büyük ölçüde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın sektörel enflasyon beklenti anketiyle paralel seyrettiği, ancak son iki ayda Koç Üniversitesi anketinin daha durağan bir görünüm sergileyerek sınırlı ölçüde ayrıştığı ifade edildi.

BEKLENTİLERDE GÖRÜŞ AYRILIĞI AZALIYOR

Yıl sonu ve 12 ay sonrası beklentilerde ortalama değerlerin medyanın üzerinde kalması, çok yüksek enflasyon beklentisine sahip bireylerin oranının görece düşük olduğuna işaret etti. Çeyrekler arası açıklık ve standart sapmadaki sınırlı düşüş, hanehalkı tahminleri arasındaki görüş ayrılıklarının azaldığını gösterdi.

FİNANSAL OKURYAZARLIK BEKLENTİLERİ YUKARI ÇEKİYOR

Anket, finansal okuryazarlık düzeyi yüksek katılımcıların enflasyon beklentilerinin diğer gruplara kıyasla 2–3 puan daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların enflasyona ilişkin bilgiyi ağırlıklı olarak kişisel deneyimlerinden edindikleri belirtilirken, ekonomi politikalarına duyulan güven ile enflasyon beklentileri arasında ters yönlü bir ilişki tespit edildi. Üniversite mezunlarının enflasyon beklentilerinin de diğer eğitim gruplarına göre daha yüksek olduğu gözlendi.