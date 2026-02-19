Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, koltuğuna oturur oturmaz:

“İş yükü analizlerinden norm kadro düzenlemesine, performans sisteminden özlük haklarına kadar kapsamlı reform” içeren mesajlar vermiş.

Hatta “Şeffaflık ve liyakat esaslı bir yönetim anlayışı” vurgusu da yapmış.

Oysa 24 yıldır savunulan AKP iktidarında uygulanan; ‘Şeffaflık ve liyakat esaslı bir yönetim anlayışı’na ne olmuştu ki?

AKP Genel Başkanı bu konuda şeffaflığa ve liyakate önem verdiklerini söylemiyor muydu yoksa?

Yargı mensupları içerisinde ‘Şeffaflık ve liyakat sıkıntısı’ mı var?

Niye öyle bir mesaj verilsin ki!?

*

Hani ne bileyim, AKP iktidar olduğundan bu yana:

Sanayide…

Ticarette…

Sağlıkta…

Yargıda…

Tarımda…

Milli Eğitimde…

Teknolojide

Aklımıza gelen gelmeyen her dalda millet memnun olduğundan bugüne kadar iktidarını sürdürmüştü.

*

2012 sonrasında aşamalı bir şekilde ve her geçen yıl bir önceki yılı aratırcasına gerilerken, insana yatırım ve değer verme konuları içler acısı noktada.

Belki de o nedenle 2024 yerel seçimlerde millet sarı kart göstererek 2. parti yaptı.

*

‘Adalet’e gelince…

Sayın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Savcısı iken bütün muhalefetin hedef tahtasıydı. mesajında paylaştığı; adalet, şeffaflık, liyakat vurgusunu hayata geçirmeli.

O zaman da kendisi kazanır…

Türk adaleti kazanır…

Millet kazanır.

*

Bugün, AKP iktidarının karnesi Ekonomi ve Adalet başta olmak üzere maalesef kötü.

“Ekonomiyi düzelteceğiz” denilerek, yıllardır memlekette satılmadık yer bırakmamışlarken bir arpa boyu yol gidildi mi bilmiyorum.

Şimdi sıra Boğaz Köprüleri ve otoyolların satışına gelmiş.

Öyle okuyoruz…

Hatta İBB, AKP grup başkan vekili Sayın Faruk Gökkuş:

‘Kendi ekonomi anlayışımız neyi gerektiriyorsa satarız. Köprü ve otoyolları bile!’ diyor.

*

Sözün özü AKP -neyi kazanacaksa- satarak kazanmak istiyor.

Çünkü güvenirliğini…

Samimiyetini…

Vatandaşla olan yakınlığını kaybetmiş durumda.

*

Bu duruma gelmiş olan AKP iktidarı, bundan böyle ne yaparsa yapsın beklentisini bulamayacakmış gibi!

Çünkü sahiden güven erozyonuna uğradı.

Özellikle de İBB davalarıyla ‘Adalet’ konusunda…

CHP’li belediyelerin tutuklu yargılanmaları konusunda.

Çünkü vatandaş, bu davaları hukuki değil, siyasi görüyor.

*

Bir de bebek katiline umut hakkı üzerinde ısrarcı olunmuyor mu, bu da tuzu biberi olacakmış gibi görünüyor.

Bakalım o işi nasıl halledecekler!

*

Demem şu efendim!

Sürekli birilerinin suçlanması…

Tü-kaka edilmesi…

Emekli ve çalışanını üç kuruşa muhtaç bırakılması…

Pazarın ve marketlerin cepleri yakması…

Ev kiralarının fahişliği…

Eğitim müfredatının kevgire dönmesi…

Üniversite öğrencilerinin sorunları…

Evlenecek gençlerin -işsizlikten- evlenmekten korkmaları, vatandaşa gına getirdi.

*

Oysa vatandaş memlekette huzur istiyor…

Adalet istiyor.

İnsanca geçinebilecekleri ücret istiyor.

Yurttaşlar arasında eşit muamele istiyor.

*

Vatandaş çok şey mi istiyor da bir türlü bunlar vatandaşa çok görülüyor, bilmiyorum ki!