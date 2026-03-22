Ramazan Bayramı tatilini değerlendiren binlerce Türk vatandaşının adresi bu yıl Ege’nin karşı kıyıları oldu.

Orta Doğu’da artan gerilim ve savaş endişesine rağmen, Yunanistan’a bağlı adalara yönelik yoğun talep dikkat çekti.

ADALARDA HAREKETLİLİK ARTTI

Yunan basınında yer alan haberlere göre, özellikle Midilli Adası ve Sisam Adası Türk turistlerin akınına uğradı. Sadece Midilli’ye 2 binden fazla Türk turistin geçtiği belirtilirken, benzer yoğunluk Sisam’da da yaşandı.

Hürriyet'ten Duygu Leloğlu'nun haberine göre artan ziyaretçi sayısı, adalardaki otellerde doluluk oranlarını yükseltti. Restoran ve kafelerde gözle görülür bir yoğunluk oluşurken, esnafın yüzü bayram döneminde güldü.

YUNAN BASININDAN DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Yunan medyasında Türk turistlerin ilgisine geniş yer verildi. “Türkler turizm sezonunu açtı” ve “Savaşa rağmen iki halk bir arada” şeklindeki değerlendirmeler öne çıktı.

Bu hareketliliğin, sezonun geri kalanı için umut verici olduğu yorumları yapılırken, ekonomik zorluk yaşayan ada esnafı yaz boyunca benzer bir yoğunluk bekliyor.

KAPIDA VİZE ETKİSİ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,4 milyon Türk turistin Yunanistan’ı ziyaret ettiği hatırlatılırken, bu artışta kapıda vize uygulamasının önemli rol oynadığı ifade ediliyor.

Bayram döneminde yaşanan yoğunluk, uygulamanın etkisinin devam ettiğini ortaya koydu.