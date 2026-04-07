İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yılı ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın katılımıyla Edirnekapı Polis Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.
Vatan size minnettar: Edirnekapı Şehitliği’nde hüzün ve gurur bir arada
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı’nın 181’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında anlamlı bir anma programı düzenledi. Edirnekapı’da şehitliğe gelen şehit yakınları kabirleri başında dua okudu. Daha sonra Eysultan Camisi'nde mevlit okutuldu.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Törene, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Hüseyin Nail Anlar, polis teşkilatı ve polis şehitlerinin ailesi katıldı.
İstiklal Marşı ile başlayan anma töreni dualarla devam etti. Ardından İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Vali Yardımcısı Nail Anlar polis şehitlerinin mezarına karanfil bıraktı.
Törenin ardından Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazı vakti şehit polis memurları için mevlüt programı düzenlendi.
Namazın ardından şehitler için camiye gelenlere lokmalar, lokumlar dağıtıldı, dualar edildi.
Şehidin ablası Çiğdem Esen, "Kardeşimin şehit olması gurur verici ama bir o kadar da üzüntü verici. Allah polisimizi, askerimizin hepsini korusun. Onlara bizim ihtiyacımız var" dedi.
Şehidin annesi Azime Ocak ise, "Her zaman için hatırlıyorlar. Çok zor, çok üzüntülü bir durum. Huzurla, şanıyla, şerefiyle şehit oldu, başka yolda ölmedi. Şehitler ölmez" ifadelerini kullandı.