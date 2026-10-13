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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Vatan Partisi Bilecik İl Başkanlığı, yatırım fonlarına ilişkin iddialar hakkında Atatürk Parkı’nda basın açıklaması yaptı. Parti adına açıklamayı okuyan Feyzi Köse, yatırımcıların birikimlerinin korunması ve iddiaların sorumlularından hesap sorulması çağrısında bulundu.

Köse, bazı yatırım fonları üzerinden küçük şirket hisselerinin değerlerinin yapay biçimde artırıldığını ve vatandaşların birikimlerinin zarara uğratıldığını ileri sürdü. Yaşanan gelişmeleri geçmişteki banker ve banka krizleriyle karşılaştıran Köse, sorunun temelinde uzun yıllardır uygulanan ekonomi politikalarının bulunduğunu savundu.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verdiğini belirten Köse, bu fonlarda 455 bin 758 yatırımcının bulunduğunu ifade etti. Köse, fonlara ilişkin gelişmelerin yatırımcı güveni açısından geniş kesimleri etkileyebileceğini dile getirdi.

Partilerinin çözüm önerisinin üretime dayalı bir ekonomi modeli olduğunu vurgulayan Köse, “Vatan Partisi’nin bir numaralı çözüm önerisi üretim devrimidir. Planlı ekonomide tasarruf ederek, yatırım yaparak, istihdam yaratarak üreteceğiz ve ürettiğimizi hakça paylaşacağız” dedi.

Devletin üretimde etkin rol üstlendiği, özel sektörün de desteklendiği planlı bir kalkınma programını savunan Köse; üreticilere daha fazla kaynak ayrılması, yurt dışındaki kaynakların ülkeye kazandırılması ve bankaların aşırı kârlarına yüzde 80 kurumlar vergisi uygulanması yönündeki önerilerini sıraladı.

Fonlara ilişkin iddiaların kapsamlı biçimde araştırılmasını isteyen Köse, “Fon vurgununda ucu kime giderse gitsin tüm vurgunculardan hesap sorulmalı, tüm mal varlıklarına el konulmalı, yurt dışına kaçırdıkları her kuruş geri getirilmeli, isimleri tek tek açıklanıp teşhir edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Açıklama, “Çıkış vardır, çözüm vardır. Çözüm üretim devrimidir” sözleriyle sona erdi.