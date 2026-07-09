Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Vatan Partisi Bilecik İl Başkanlığı, Atatürk Parkı'nda düzenlediği basın açıklamasıyla 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne sert tepki gösterdi. Parti adına yapılan açıklamada, NATO'nun Türkiye'nin güvenliğine katkı sunmadığı, aksine ülke için tehdit oluşturduğu savunuldu.

Basın açıklamasında, Doğu Akdeniz, Ege Denizi ve Türkiye'nin sınır bölgelerindeki askeri gelişmelere dikkat çekilerek, NATO üyesi ülkelerin Türkiye'ye yönelik politikalarının güvenlik riski oluşturduğu öne sürüldü. Açıklamada ayrıca, NATO'nun geçmişte Türkiye'de yaşanan darbeler ve çeşitli terör olaylarıyla ilişkilendirildiği iddialarına da yer verildi.

Vatan Partisi Bilecik İl Başkanlığı, Türkiye'nin son yıllarda NATO'nun etkisinden uzaklaşarak daha bağımsız bir politika izlediğini savunurken, ülkenin güvenliği ve ekonomik kalkınmasının Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerle geliştirilecek iş birlikleriyle mümkün olacağını ifade etti.

Açıklamanın sonunda, Türkiye'nin NATO'dan ayrılması gerektiği savunularak, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne tepki gösterildi. Parti yetkilileri, Türkiye'nin bağımsız, üreten ve güçlü bir ülke olmasının NATO dışında bir dış politika anlayışıyla mümkün olacağını öne sürdü.