Bazı değerlerin kıymetini günlük hayatın telaşı içinde çok fazla düşünmüyoruz. Mesela “Vatan”…

Sabah çocukları okula gönder, evden çık, işe git. Sürekli geleceğimizi planlıyoruz. Bütün bunları yaparken üzerinde güvenle yaşadığımız bir vatanımızın olmasının ne büyük bir nimet olduğunu unutabiliyoruz.

Vatanımız; evimiz, sokağımız, çocukluğumuz, hatıralarımızdır… Sabah duyduğumuz ezan, gökyüzümüzdeki bayrak, sevdiklerimizin mezarı, çocuklarımız için kurduğumuz hayaldir.

Bugün özgürce yaşayabilmemizin sebebi, arkasındaki büyük fedakârlıklardır. Özellikle Büyük Taarruz’u ve o günlerin şartlarını düşünürsek bunu çok daha iyi anlayabiliriz. Türk’üz; elimizdeki imkânlar sınırlı olsa da, inançlarımız ve bağımsızlık irademiz çok güçlü.

Canım şehitlerimiz, kendilerinin hiç göremeyeceği bu güzel günler için mücadele ettiler. Evlatlarının, torunlarının, hatta hiç tanımayacakları insanların özgür yaşayabilmesi için canlarını ortaya koydular. İşte vatan sevgisini konuşurken biraz buradan bakmak gerekiyor.

Vatanını sevmek, toprağının sorumluluğunu hissetmektir.

Açımızı değiştirelim. İşini düzgün yapmak vatan sevgisidir. İnsanları aldatmamak, kul hakkına girmemek, devletin malını kendi malımızdan dikkatli korumak, adaletli olmak, çocuklarımızı güzel ahlaklı insanlar olarak yetiştirmek de vatan sevgisidir…

Öğretmenin öğrencisine gönülden emek vermesi, esnafın müşterisine dürüst davranması, işçinin yaptığı işi sağlam yapması, memurun karşısındaki insana adaletle muamele etmesi vatan sevgisidir…

Bunların her biri küçük şeyler gibi görünse de ülkeyi ayakta tutan değerlerdir.

Normalde memleketler sınırları korunarak ayakta kalır. Fakat insanları birbirine güveniyorsa, farklılıklarına rağmen aynı sofraya oturabiliyorsa güçlü olur. Bugün en fazla korumamız gereken şeylerden biri kardeşliğimiz.

Siyasi görüşlerimiz, hayat tarzlarımız, düşüncelerimiz veya tercihlerimiz farklı olabilir. Ama ortak bir aidiyetimiz var. Aynı ülkenin insanlarıyız. Aynı acılarla üzülüyor, aynı güzel haberlerle seviniyoruz. Bizim birbirimize düşmekten çok, birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var.

Memleketimizle ilgili eksikler görebiliriz. Yanlışlardan rahatsız olabiliriz. Zaman zaman gelecekle ilgili endişeler de taşıyabiliriz. Fakat bunların hiçbirisi, bu ülkeye olan sevgimizi ve daha güzel olması için çalışma sorumluluğumuzu ortadan kaldırmamalı.

Geçmişimizle gurur duyduğumuz kadar, geleceğimiz için sorumluluk almalıyız. Bizden öncekilerin bıraktığı emaneti, bizden sonrakilere daha güzel bırakabilme gayretinde olmalıyız.

“Bu ülke için canını ortaya koyan insanların bize bıraktığı emanete biz nasıl sahip çıkıyoruz?”

Dürüstçe yapılan iş, iyilik için atılan adım, yetiştirilen güzel insan, korunan her kardeşlik ve gözetilen her kul hakkı, bu emanete sahip çıkmanın bir parçasıdır.

Allah bu toprakları bize vatan kılan bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimizden ahirete göçenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık ve huzur versin.

Ülkemizin birlik ve beraberliğini daim, geleceğini güzel eylesin.