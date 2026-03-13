Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’nin vasiyeti doğrultusunda hazırlanan “Vasiyet” albümü tarihi bir başarıya imza attı.

“Fikrimin İnce Gülü”, “Bülbülüm Altın Kafeste”, “Vardar Ovası” gibi Atatürk’ün sevdiği 9 eserin ünlü sanatçılarca yorumlandığı bu çalışma, 5 bin adetlik satışla 2025 yılının en çok satan plak albümü olmayı başardı.

ÜNLÜLER YORUMLADI

Moko Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, İZ Müzik’in dağıtıma sunduğu projede Cem Adrian, Seçil Heper, Birce Akalay, Yasemin Ergün, Nalan Altınörs, Zakkum, Serel Yereli, Tuğkan, Etfalya Yağcı ve Grup Lejant’ın seslendirdiği parçalar bulunuyor.



