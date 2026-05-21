Muş'un Varto ilçesi Çalıdere Köyü kırsalında hayata geçirilmesi planlanan JES sondaj projesine karşı yerel halkın ve çevre aktivistlerinin tepkisi büyüyor. Bölgede 24 saat esasına göre çadırlarda bekleyen yurttaşlar, projenin doğaya, tarım arazilerine, hayvancılık faaliyetlerine ve yer altı su kaynaklarına geri dönülmez zararlar vereceğini savunarak çalışmaların derhal durdurulmasını istiyor. Çadır nöbetine Varto ve çevre köylerin yanı sıra Türkiye'nin batı illerinden gelen çok sayıda Vartolu ve çevre örgütü de destek veriyor.

Sondaj sahasındaki direnişe dikkat çekmek amacıyla alanda bir araya gelen doğaseverler, kapsamlı bir doğa yürüyüşü organize etti. Yürüyüş öncesinde grup adına açıklamalarda bulunan çevreci Goze Çiçek, jeotermal projelerin bölge ekosisteminde yaratacağı tahribata dikkat çekerek şunları söyledi:

"Böylesine eşsiz bir doğada jeotermal projeye karşı çıkmak ve yaşam alanlarımızı korumak için buradayız. Doğamıza yönelik ciddi bir talan girişimi söz konusu. Türkiye’nin farklı illerinden gelen doğaseverler olarak hem buradaki dayanışmayı büyütmek hem de kamuoyunun dikkatini Varto'ya çekmek istiyoruz. Toprağımıza, suyumuza ve geleceğimize kararlılıkla sahip çıkacağız."

Etkinliğe katılarak bölge halkına destek veren Bingöl Çevre Derneği Üyesi Cuma Karaaslan da ekolojik dengenin korunmasının hayati bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Karaaslan, "Doğamıza bugün sahip çıkmazsak, yarın yaşayabileceğimiz alanları tamamen kaybederiz. Vatanın her karışı hepimizindir. Bu nedenle nerede bir çevre tahribatı veya doğa talanı varsa karşısında durmaya, halkımızla omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan basın açıklamalarının ardından kalabalık, JES sondajının yapılması planlanan arazi çevresinde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Katılımcılar yürüyüş güzergâhı boyunca sık sık "Doğama dokunma" ve "Suyuma, toprağıma sahip çıkıyorum" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

Bölgede geceleri etkili olan dondurucu soğuklara ve zaman zaman şiddetini artıran yağışlı hava şartlarına rağmen çadır nöbeti kararlılıkla sürdürülüyor. Çalıdere sakinleri ve çevre aktivistleri, JES projesi tamamen iptal edilip talepleri karşılanıncaya kadar alanı terk etmeyeceklerini bildirdi.