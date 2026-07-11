Yönetmen Roman Polanski’nin kendi çocukluk travmalarından da beslenerek sinemaya aktardığı 2002 yapımı "Piyanist" (The Pianist), Polonyalı ünlü piyanist Władysław Szpilman’ın gerçek hayat hikayesini konu alıyor. Film, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başlayan ve bir halkın maruz kaldığı soykırımı en çıplak haliyle gözler önüne seren sarsıcı bir dram olarak sinema tarihindeki yerini koruyor.
Varşova harabelerinde yükselen ses: "Piyanist"
İkinci Dünya Savaşı'nın en karanlık günlerini Polonyalı bir Yahudi müzisyenin gözünden anlatan Roman Polanski imzalı "Piyanist" filmi, izleyicileri derin bir duygusal yolculuğa çıkarıyor.Dilem Taştan
Başrolde Adrien Brody’nin olağanüstü ve Oscar ödüllü performansıyla hayat bulan Szpilman, Varşova’da parlak bir geleceği olan genç bir müzisyendir. Ancak savaşın patlak vermesiyle birlikte ailesiyle birlikte Varşova Gettosu’na hapsedilir. Ailesi toplama kamplarına gönderilirken, Szpilman bir şans eseri gettodan kaçmayı başarır. Savaşın yıkıntıları arasında, açlık, soğuk ve ölüm korkusuyla tek başına mücadele eden genç adam için hayata tutunmanın tek yolu saklanmaktır.
Film, yalnızca savaşın vahşetini değil, aynı zamanda sanatın insan ruhunu iyileştirici ve birleştirici gücünü de anlatır. Szpilman’ın tamamen yıkılmış bir şehirde, harabeler arasında bir piyano bulduğu ve kendisini keşfeden bir Alman subayına (Wilm Hosenfeld) Chopin çaldığı sahne, sinema tarihinin en etkileyici anlarından biri olarak hafızalara kazınmıştır.
Gerek sanat yönetimi gerekse etkileyici müzikleriyle izleyiciyi içine çeken yapım, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanmış, ardından En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo dahil olmak üzere 3 Akademi Ödülü (Oscar) ile başarısını taçlandırmıştır.
"Piyanist" sinema eleştirmenlerine göre insanlığın en karanlık döneminde bile umudun ve müziğin asla susmayacağını kanıtlayan zamansız bir başyapıt...