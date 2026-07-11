Varşova harabelerinde yükselen ses: "Piyanist"

Film, yalnızca savaşın vahşetini değil, aynı zamanda sanatın insan ruhunu iyileştirici ve birleştirici gücünü de anlatır. Szpilman’ın tamamen yıkılmış bir şehirde, harabeler arasında bir piyano bulduğu ve kendisini keşfeden bir Alman subayına (Wilm Hosenfeld) Chopin çaldığı sahne, sinema tarihinin en etkileyici anlarından biri olarak hafızalara kazınmıştır.