Uzunca süredir tartışılan Varlık Barışı düzenlemesi, dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle yürürlüğe girerken, arkasında yeni bir tartışma dalgası ve soru işaretleri bıraktı.
Varlık barışı düzenlemesi yürürlüğe girdi: Kara para aklama formülü mü?
İktidarın uzun süredir tartışılmasına rağmen geri adım atmadığı varlık barışı düzenlemesi, resmi gazetede yayımlanan kararnameyle yürürlüğe girdi. Varlık barışı adı altında kara para aklama, vergi adaletsizliği ve kayıt dışılığı teşvik riskleri gün yüzüne çıkıyor.Özel Haber: Aykut Metehan
İktidar Varlık Barışı düzenlemesiyle birlikte yurt içinde ve yurt dışında bulunan kayıt dışı para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer finansal varlıkların ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor. Hükümet, uygulamanın sermaye girişini artıracağını, finansal sisteme kaynak sağlayacağını ve ekonomik hareketliliği destekleyeceğini savunuyor.
Ancak, düzenlemenin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve mali açıdan da ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiliyor. Varlık Barışı'na yönelik eleştiriler özellikle kara para aklama konusunda büyük riski gözler önüne seriyor.
KARA PARA AKLAMA RİSKİ
Düzenlemeye yönelik en güçlü eleştirilerin başında kara para aklama riski geliyor.
Kayıt dışı varlıkların belirli güvenceler altında finansal sisteme dahil edilmesi, varlıkların kaynağının yeterince sorgulanmaması halinde suç gelirlerinin meşru ekonomik faaliyetlerden elde edilmiş gibi gösterilmesine zemin hazırlayabilir.
Özellikle son yıllarda kara para aklama ve yasa dışı finans hareketleri konusunda uluslararası kuruluşların denetimi altında bulunan Türkiye açısından bu durumun yeni tartışmaları beraberinde getirebileceği belirtiliyor.
Ekonomistler, uluslararası yatırımcıların yalnızca ekonomik göstergelere değil, finansal sistemin şeffaflığına ve denetim mekanizmalarının etkinliğine de önem verdiğini vurguluyor. Bu nedenle Varlık Barışı'nın uygulanma biçiminin Türkiye'nin uluslararası finans çevrelerindeki algısını doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.
Uzmanlara göre, sermaye girişini hızlandırmak amacıyla getirilen kolaylıkların, mali suçlarla mücadele mekanizmalarını zayıflatmaması gerekiyor.
Varlık Barışı'na yöneltilen ikinci önemli eleştiri ise vergi adaleti konusunda ortaya çıkıyor.
Muhalefet partileri ve bazı maliye uzmanları, yıllardır vergisini düzenli ödeyen vatandaşlar ile kayıt dışı servet bulunduran kişilerin aynı avantajlardan yararlanmasının adalet duygusunu zedelediğini savunuyor.
Eleştirilere göre, gelirini beyan eden, vergisini zamanında ödeyen mükellefler herhangi bir teşvikten yararlanamazken, kayıt dışı varlık bulunduran kişilere çeşitli kolaylıklar sağlanması "dürüst mükellefin cezalandırılması" olarak değerlendiriliyor.
Vergi sisteminin temel dayanaklarından birinin eşitlik ilkesi olduğuna dikkat çeken uzmanlar, benzer uygulamaların sıklaşmasının vatandaşların vergiye gönüllü uyumunu azaltabileceği görüşünde.
Bu durumun uzun vadede kamu maliyesine zarar verebileceği ve devlet ile vatandaş arasındaki güven ilişkisini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.
Kayıt Dışılığı Teşvik
Uzmanların dikkat çektiği üçüncü risk ise kayıt dışı ekonominin teşvik edilmesi ihtimali.
Türkiye'de son yıllarda birden fazla kez çıkarılan Varlık Barışı düzenlemeleri nedeniyle bazı ekonomistler, gelecekte benzer af veya barış uygulamalarının yeniden gündeme gelebileceği beklentisinin oluştuğunu belirtiyor.
Bu beklenti, bazı kişi ve şirketlerin gelirlerini kayıt altına almak yerine ileride çıkarılabilecek yeni düzenlemeleri beklemesine yol açabilir.
Ekonomik literatürde "ahlaki tehlike" olarak adlandırılan bu durumun, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak yerine büyütebileceği ifade ediliyor.
Uzmanlara göre, kayıt dışılıkla mücadelede kalıcı başarı sağlanabilmesi için istisnai uygulamaların geçici çözümler olarak kalması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekiyor.
İktidar 'barış', uzmanlar 'risk' diyor
Hükümet cephesi düzenlemeyi ekonomiye yeni kaynak girişi sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendirirken, eleştiriler ise uygulamanın uzun vadeli sonuçlarına odaklanıyor.
Ekonomi çevrelerinde asıl tartışma, kısa vadede sisteme girecek sermayenin sağlayacağı katkının; vergi adaleti, kayıt dışılıkla mücadele ve uluslararası finansal güvenilirlik gibi alanlarda ortaya çıkabilecek olası maliyetleri karşılayıp karşılamayacağı noktasında düğümleniyor.
Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme önümüzdeki dönemde hem ekonomi hem de siyaset gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.