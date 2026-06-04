Varlık barışı düzenlemesi yürürlüğe girdi: Kara para aklama formülü mü?

Bu beklenti, bazı kişi ve şirketlerin gelirlerini kayıt altına almak yerine ileride çıkarılabilecek yeni düzenlemeleri beklemesine yol açabilir.

Ekonomik literatürde "ahlaki tehlike" olarak adlandırılan bu durumun, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak yerine büyütebileceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, kayıt dışılıkla mücadelede kalıcı başarı sağlanabilmesi için istisnai uygulamaların geçici çözümler olarak kalması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekiyor.