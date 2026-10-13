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Kaynak: İHA

Düzce'de yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte yaylalarda dönüş hareketliliği başladı. Sonbaharın gelişiyle açan vargit çiçekleri, yaylacılar için dönüş vaktinin geldiğini haber verirken, aylardır doğayla iç içe yaşayan aileler de hayvanlarıyla birlikte köylerine inmeye başladı.

Düzce Belediyesi, kentin doğal güzelliklerini ve yayla kültürünü tanıtmak amacıyla haziran ayından bu yana yaylalarda konaklayan vatandaşların dönüş hazırlıklarını ve yolculuklarını görüntüledi. Düzce merkeze yaklaşık 36 kilometre uzaklıkta, Gölormanı köyü sınırlarında ve bin 400 rakımdaki Balıklı Yaylası'nda gerçekleştirilen çekimlerde, yıllardır hayvancılıkla uğraşan 75 yaşındaki Saadet İlkbahar, deneyimlerini anlattı.

1999 depreminden sonra yaylaya gelmeye başladıklarını anlatan İlkbahar, o günden bu yana her sezon yaylaya çıktıklarını belirtti. Yaylada yaklaşık dört ay kaldıklarını ifade eden İlkbahar, 7 hayvan ile geldiklerini, hayvan sayısının 25'e kadar ulaştığını söyledi.

Vargit çiçeklerinin açtığını, doğanın kendilerine mesaj verdiğini söyleyen İlkbahar, "Yaylayı çok seviyorum. İşimi de çok seviyorum. Köpeklerimi, tavuklarımı, ineklerimi, danalarımı, koyunlarımı, doğayı çok seviyorum. İnsanları da seviyorum" dedi.

Piknikçilere doğayı korumaları mesajı da veren İlkbahar, "Piknikçiler geliyorlar. Çöplerini bırakıp gidiyorlar. Bırakmasınlar. Onlar gittiği zaman çöplerini topluyorum. Mal dediğin can yongası. Biz hayvan bakarak geçimimizi sağlıyoruz. Hayvanlar poşetleri yutuyor. Boğazına bir şey kaçacak diye de korkuyorum. Doğayı seven, insanları seven çöp bırakmasın. Herkes çöpe götürsün" diye konuştu.

Balıklı Yaylası'nda yaz mevsimine veda eden yaylacılar, hayvanlarıyla birlikte yeniden köylerine döndü.