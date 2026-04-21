Trendyol Süper Lig’de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY
VAR: “Batuhan hocam VAR konuşuyor.”
Batuhan Kolak: “Dinliyorum.”
VAR: “Potansiyel bir ofsayt ihlali için sahada inceleme öneriyorum.”
Batuhan Kolak: “Tamamdır.”
Batuhan Kolak: “Geldim, ekrandayım.”
VAR: “Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum. Oynatıyorum şimdi.”
Batuhan Kolak: “Hangi oyuncudan bahsediyoruz?”
VAR: “İlk, ilk bu oyuncudan bahsediyorum.”
Batuhan Kolak: “Tamam, ön direkteki Yunus’tan bahsediyorsun.”
VAR: “Yunus’tan bahsediyorum. Coğrafi olarak ofsayt Yunus şu an. Kontrol ettik onu. Bir açı daha var, oradan da izleteceğim sana.”
Batuhan Kolak: “Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam.”
VAR: “Yunus ofsayt pozisyonunda evet.”
Batuhan Kolak: “Tamam. İlk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın? Savunma oyuncusunun hamlesine bakacağım.”
VAR: “Tamam, oynatıyoruz.”
Batuhan Kolak: “Tamam, engelliyor. Golü iptal ediyorum. Oyuna ofsayt ile başlıyorum.”
VAR: “Anlaşıldı hocam.”
Batuhan Kolak: “Teşekkürler.”