Trendyol Süper Lig’de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY

VAR: “Batuhan hocam VAR konuşuyor.”

Batuhan Kolak: “Dinliyorum.”

VAR: “Potansiyel bir ofsayt ihlali için sahada inceleme öneriyorum.”

Batuhan Kolak: “Tamamdır.”

Batuhan Kolak: “Geldim, ekrandayım.”

VAR: “Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum. Oynatıyorum şimdi.”

Batuhan Kolak: “Hangi oyuncudan bahsediyoruz?”

VAR: “İlk, ilk bu oyuncudan bahsediyorum.”

Batuhan Kolak: “Tamam, ön direkteki Yunus’tan bahsediyorsun.”

VAR: “Yunus’tan bahsediyorum. Coğrafi olarak ofsayt Yunus şu an. Kontrol ettik onu. Bir açı daha var, oradan da izleteceğim sana.”

Batuhan Kolak: “Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam.”

VAR: “Yunus ofsayt pozisyonunda evet.”

Batuhan Kolak: “Tamam. İlk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın? Savunma oyuncusunun hamlesine bakacağım.”

VAR: “Tamam, oynatıyoruz.”

Batuhan Kolak: “Tamam, engelliyor. Golü iptal ediyorum. Oyuna ofsayt ile başlıyorum.”

VAR: “Anlaşıldı hocam.”

Batuhan Kolak: “Teşekkürler.”