Mısır Premier Lig’de N. Bank Egypt ile Al Mokawloon arasında oynanan karşılaşma, saha içinde yaşanan sıra dışı bir anla gündeme geldi.
VAR KARARI MAÇA DAMGA VURDU
Mücadelenin 78. dakikasında ev sahibi ekip, Osama Faisal’ın golüyle 2-1 öne geçti. İlk etapta ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, yaklaşık üç dakikalık VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.
— Kora Plus (@KoraPlusEG) April 13, 2026
HAKEMİ ALNINDAN ÖPTÜ
Gol kararının verilmesinin ardından N. Bank Egypt oyuncusu Ahmed Amin Oufa, hakemin yanına giderek başını iki eliyle tuttu ve alnından öptü.
Beklenmedik bu hareket karşısında hakemin kısa süreli bir şaşkınlık yaşadığı görülse de oyuncuyu uyarmakla yetinmesi ise dikkat çekti.
BU GOLLE BİRLİKTE KAZANDILAR
Karşılaşmanın ilerleyen bölümünde Al Mokawloon 10 kişi kalırken, N. Bank Egypt skoru koruyarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.