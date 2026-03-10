Trendyol 1. Lig maçında Vanspor, evinde Adana Demirspor’u ağırladı ve karşılaşmayı 1-0 kazanmayı başardı.

Vanspor, ilk yarıda baskın bir oyun sergilemesine rağmen, iki takım da devreye golsüz girdi.

Maçın 2. yarısında oyuna giren İspanyol yıldız Ivan Cedric, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. 24 yaşındaki futbolcu, yükselen formunu sürdürdü.

Bu galibiyetle Vanspor puanını 42 yaptı. Adana Demirspor ise -45 puanda kaldı.

Vanspor bir sonraki maçta Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Adana Demirspor ise evinde Serik Spor’u ağırlayacak.