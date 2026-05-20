Yaklaşan bayram öncesinde Van otogarındaki hareketlilik tek yönlü olarak sürüyor. Sektör temsilcileri; mazot, köprü, otoban ve personel masraflarının altından kalkmakta zorlandıklarını, batı illerine yapılan seferlerdeki düşük yolcu talebinin ise maliyet baskısını daha da artırdığını ifade ediyor.

Batıdan doğuya gelişlerde yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını ancak tersi yönde araçların boş kaldığını belirten firma sahibi Yılmaz Belin, bilet ve yol masraflarını şu verilerle paylaştı:

"En pahalı bilet Van-Çorlu ve Çorlu-Van hattında; bilet fiyatları gidiş-gelişte 4'er bin lira. Kilometre bazında yaklaşık 1.900 kilometre ve otoban masrafları çok yüksek. Örneğin bir otobüs Ankara’da otobana girdiğinde, Çorlu’da çıktığında gidiş-geliş yaklaşık 6 bin lira otoban parası ödüyor. Vallahi, 6 kişilik bir aile için durum çok zor. Ben emekli bir adamım, 6 kişi gidip gelemem. İstanbul için hesaplayalım: 6 kişi, 3 bin 500 liradan, konaklama ve yeme-içme hariç 41 bin lira ediyor. Yolda en ucuz yemek 600 liradan başlıyor. 3 yıldızlı bir otelde Ankara’da konaklasanız 5 bendendir aşağı bulamazsınız. 6 kişilik bir ailenin gidiş-gelişi 50 bin lirayı buluyor diyebiliriz. Hayat şartları ağır. Allah yardımcımız olsun."

Trafik cezalarının işletmeleri yıpratacak derecede yüksek olduğunu da savunan Belin, iki farklı olayda toplamda 600 bin liralık ceza ödemek zorunda kaldıklarını sözlerine ekledi. Sektör çalışanı Eşref Belli de artan akaryakıt fiyatlarına dikkat çekerek, "Cezalar çok arttı. Korkudan arabayı süremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Uçak biletlerinin 11-12 bin lira seviyelerine çıkması nedeniyle vatandaşın otobüsü tercih ettiğini ancak maliyetlerin kendilerini de kurtarmadığını belirten firma çalışanı Musa Özaydın, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik dalgalanmaların yansımalarını şu sözlerle aktardı:

"Bayram öncesi Van’da gidişlerden hiçbir beklentimiz yok; her bayram aynı. Bayram sonrası ise 20 gün, bir ay kadar kalabalık sürer. Bilet fiyatları İstanbul 3 bin 500 lira oldu. Bodrum biletleri ise 4 bin lira. Fiyatlar çok da normal değil ama çok yüksek de değil; mazota göre ancak kurtarıyoruz. Van’a gelişte yer yok, bütün otobüsler dolu. Örneğin İstanbul’da firma olarak 7 otobüs çıkarıyoruz, 7’si de dolu ama buradan gidiş yok. Bayram sonrası tersine göç başlar; bu sefer geliş az, gidiş dolu olur. Uçaklarda bugün 11 bin 12 bin liradan aşağı bilet bulamazsınız; bu yüzden insanlar otobüsü tercih ediyor. İstanbul biletleri geçen sene 2 bin 500 liraydı, bu sene 3 bin 500’e çıktı. Yakıt geçen sene bugün 36 TL idi, bugün 67 TL olmuş; yani yarı yarıya zamlandı. Cezalar gerçekten çok fazla. Örneğin Düzce Otogarı’na giderken iki yolcuyu kapı önünde indirdi diye geçen gün 500 bin lira ceza kesildi. 36 yıldır bu işteyim, durum kötü. Bu sene diğer yıllara göre daha kötü. Mazot çok yüksek, yolcu yok, arabalar boş gidip geliyor. 25 milyona otobüs alıyorsun, boş gidip geliyor. Bundan sonra düzeleceğini hiç zannetmiyorum."