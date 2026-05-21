Van Gölü çevresindeki yerleşimlerde yaşayan 15 binden fazla kişinin geçiminde önemli bir yer tutan inci kefali, her yıl bu dönemde zorlu bir göç yolculuğuna çıkıyor. Tuzlu ve sodalı göl suyundan çıkarak akarsuların tatlı sularına ulaşmaya çalışan balıklar, akıntının tersine yüzerek ve karşılarına çıkan engelleri sıçrayarak aşarak dikkat çekici bir doğa olayı oluşturuyor.

Göçün en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Muradiye’deki Bendimahi Çayı’nda, su sıcaklığının uygun seviyelere ulaşmasıyla birlikte balık hareketliliği belirgin şekilde arttı. Bu süreçte bölgede, özellikle yağışların etkisiyle debisi yükselen dere ve akarsularda martıların da yoğun şekilde balık avladığı görülüyor.

Muradiye Kaymakamlığı koordinasyonunda jandarma ve güvenlik korucuları, akarsu ve derelerde kaçak avcılığa karşı sıkı denetimler gerçekleştirerek inci kefallerini korumaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefalinin Van Gölü Havzası ekosistemi için kritik bir tür olduğunu belirterek, bu balığın besin zincirinin temelini oluşturduğunu ifade etti. Akkuş, göç sırasında martıların yanı sıra tilkiler gibi birçok yaban hayvanının da bu balıklarla beslendiğini, ancak en büyük tehdidin insan kaynaklı kaçak avcılık olduğunu vurguladı.

Göçün özellikle gece saatlerinde daha yoğun gerçekleştiğini söyleyen Akkuş, balıkların karanlıkta kendilerini daha güvende hissettiğini ve bu nedenle akarsulara doğru güçlü bir akış oluştuğunu belirtti. Kaçak avcılıkla mücadelenin önemine dikkat çekerek sahada görev yapan güvenlik birimlerine teşekkür etti.

Göçü izlemek için bölgeye gelen ziyaretçilerden Yasemin Doğanay ise, inci kefallerinin akıntıya karşı verdiği mücadele ile martıların avlanma çabasının aynı anda izlenmesinin etkileyici bir doğa olayı olduğunu ifade ederek, herkesi bu görsel şahitliğe davet etti.