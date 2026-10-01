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Kaynak: İHA

Van'ın Çatak ilçesinde etkisini gösteren yağmur, dik yamaçlarda toprak kayması ve kaya düşmelerine neden oldu. İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sağanak sonrası dağlık alandan kopan büyük bir kaya parçası yamacın eteklerinde bulunan Ömer Esin'e ait müstakil evin üzerine düştü.

ŞANS ESERİ CAN KAYBI YAŞANMADI

Kaya parçasının çarpması sonucu evde ve bina çevresinde ciddi seviyede maddi hasar meydana geldi. Olay anında evde bulunan kişilerin yaralanmadan kurtulması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri ve yetkililer, çevre alanlarda olası yeni kaya kopmaları ve olumsuzluklara karşı güvenlik önlemleri aldı.