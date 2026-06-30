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Kaynak: AA

Karara ilişkin ilan, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme kapsamında Van'daki Erçek-Özalp-Saray alüvyonları resmen yer altı suyu işletme sahası statüsüne kavuştu.

Söz konusu bölgede açılacak yer altı su kuyuları yalnızca alüvyon akifer sınırları içinde projelendirilecek. Alüvyon tabakasının altına inecek şekilde sondaj yapılmasına ise izin verilmeyecek.

Su temini amacıyla, el ile açılanlar dışında, 10 metreden daha derin tüm kuyular ile yatay, eğimli galeri ve tünel benzeri kazılar için önceden resmi belge alınması zorunlu olacak.

Ayrıca işletme sahasında yer alan Erçek Gölü Sulak Alan Tampon Bölgesi sınırları içerisinde yeni su sondaj kuyularının açılmasına onay verilmeyecek.