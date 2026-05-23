23 Mayıs 2026 Cumartesi
Van’da etkili olan yoğun yağış ve kar erimeleri, Muradiye Şelalesi’ni son yılların en coşkulu haline taşıdı. Debisi yükselen şelale hem doğaseverleri büyüledi hem de inci kefalinin göçü için umut oldu. Uzmanlar, bol yağışın bölgedeki su kaynaklarına can verdiğini belirtti.

Muradiye Şelalesi'nde kartpostallık görüntü - Resim: 1

Van'da etkili olan yağışlar, Muradiye Şelalesi'nin debisini artırdı.

Muradiye Şelalesi'nde kartpostallık görüntü - Resim: 2

Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelalenin debisi, yağışlar ve karların erimesiyle yükseldi.

Muradiye Şelalesi'nde kartpostallık görüntü - Resim: 3

Etkileyici manzarasıyla kent sakinlerinin yanı sıra çevre illerden gelenlerin de ilgisini çeken şelale, daha gür akmaya başladı.

Muradiye Şelalesi'nde kartpostallık görüntü - Resim: 4

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, son 60 yılın en yağışlı kışını geçirdiklerini söyledi.

Muradiye Şelalesi'nde kartpostallık görüntü - Resim: 5

Yağışların bölgedeki bütün akarsu ve su kaynaklarını olumlu etkilediğini belirten Akkuş, şunları kaydetti:

"Bunun en görünür yüzünü şu anda Muradiye Şelalesi'nde görüyoruz. Son yılların en coşkulu, en gürül gürül akan Muradiye Şelalesi karşımıza çıkıyor. Umut ediyoruz ki her yıl bu şekilde bol yağışlı olur ve havzadaki bütün şelaleler coşkuyla akar. Yağışlar inci kefalinin üreme göçüne de olumlu yansıyor. Geçen yıl akarsu debilerinin düşük olması nedeniyle sağlıklı bir göç yaşanmamıştı."

Kaynak: AA
