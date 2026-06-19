Kaynak: İHA

Van Gölü Havzası, geniş sulak alanları ve yüksek biyoçeşitliliği sayesinde “doğanın beşiği” olarak anılıyor. Bölgedeki yaban hayatını korumak ve ekosistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, yaralı ve bakıma muhtaç hayvanların tedavisini üstleniyor.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarına yönelik sorunlarla ilgilendiklerini ve doğal yaşamın devamı için ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi. Merkezin, ekolojik dengeyi koruyarak yaban hayatını gelecek nesillere aktarma konusunda önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Aslan, Van Gölü Havzası’nın biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengin bir bölge olduğunu belirtti. Türkiye’deki sulak alanların yaklaşık beşte birinin bu havzada yer almasının, bölgedeki canlı çeşitliliğini artırdığını ifade etti.

Yılın ilk yarısına ilişkin verileri de paylaşan Aslan, merkeze yaklaşık 150 yaban hayvanının getirildiğini, tedavisi tamamlanan 25 hayvanın ise Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek doğal ortamına geri bırakıldığını aktardı. Merkeze kabul edilen türler arasında ağırlıklı olarak şahin, baykuş ve kaya kartalı gibi yırtıcı kuşların bulunduğunu, vakaların çoğunun ise çarpma, yaralanma veya türler arası çatışmalardan kaynaklandığını dile getirdi.

Ayrıca merkeze getirilen hayvanların yaklaşık 30’unun yuvadan düşmüş ya da anne bakımından yoksun yavrular olduğunu belirten Aslan, özellikle kanatlı türlerde bu durumun sık görüldüğünü ifade etti. Baykuş gibi gece aktif türlerin gündüz zayıf görüş nedeniyle yanlışlıkla yardıma muhtaç sanılabildiğini söyleyen Aslan, böyle durumlarda hayvana hemen müdahale edilmemesi gerektiğini, çoğu zaman yavruların ebeveynleri tarafından takip edildiğini hatırlattı.

Aslan, bu yıl merkeze getirilen hayvan sayısındaki düşüşün ise bahar aylarının yağışlı geçmesi sayesinde doğadaki besin kaynaklarının artmasına bağlanabileceğini, bunun da yaban hayvanlarının daha geniş alanlara yayılıp üreme dönemini daha sağlıklı geçirmesine katkı sağladığını ifade etti.