Van İl Emniyet müdürlüğü Edremit ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 85 kilo 500 gram ve 74 kilo Skunk uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden kişiden 4'ü tutuklandı.

2 AYRI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen ihbarlar üzerine Edremit ilçesinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. İlk operasyonda durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 85 kilogram metamfetamin ile 5,5 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aynı ilçede gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise şüphe üzerine durdurulan çekici ve dorsesinde yapılan aramada 68 kilo 500 gram skunk bulundu. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.