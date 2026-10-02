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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirdiğini ifade etti.

Açıklamada, "471 kilogram esrar, 32 kilogram metamfetamin ve 14 kilogram afyon sakızı ele geçirildi." ifadeleri kullandı.

Operasyon kapsamında 1 şüphelinin yakalandığı belirtirken, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki operasyonlarını kararlılıkla ve kesintisiz sürdürdüğü söyledi.