Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç elde etmek amacıyla uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve depolanması yapan kişilere yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

4 KİLO UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Bu çerçevede, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün Özalp Uygulama Noktası’nda durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada, üç ayrı parça halinde toplam 4 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu.

2 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.