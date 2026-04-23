Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç elde etmek amacıyla uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve depolanması yapan kişilere yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.
4 KİLO UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU
Bu çerçevede, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün Özalp Uygulama Noktası’nda durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramada, üç ayrı parça halinde toplam 4 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu.
2 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.