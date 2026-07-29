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Kaynak: DHA

Van'ın İpekyolu ilçesinde yer alan tarihi mirasın korunması amacıyla belediye ekipleri saha çalışması başlattı. Kent Tarihine Uygun İsim Araştırma Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri, Sarmaç (Kopanis) Mahallesi'ne giderek define avcılarının kaçak kazıları nedeniyle zarar gören Saint Kevork Goghtansts Kilisesi ve tarihi Ermeni mezarlığında incelemelerde bulundu.

Saha incelemeleri esnasında mahalle muhtarı ve yöre sakinleriyle bir bir görüşen komisyon üyeleri, yapılardaki tahribatı yerinde gözlemleyerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

İncelemeyi gerçekleştiren heyet, yürütülen çalışmanın yalnızca söz konusu kilise ve mezarlıkla sınırlı kalmayacağını vurguladı. Hedefin Van sınırları içerisindeki tüm tarihi kilise ve mezarlıkların tespit edilip kayıt altına alınması olduğunu bildiren yetkililer, kapsamlı bir envanter çalışmasının yanı sıra kaçak kazıları engellemeye yönelik denetimlerin de güçlendirileceğini ifade etti.

Saha incelemelerinin tamamlanmasıyla oluşturulacak ayrıntılı rapor, önümüzdeki ay İpekyolu Belediye Meclisi'nin değerlendirmesine sunulacak. Mecliste yapılacak görüşmelerin neticesinde, tarihi yapılara yönelik koruma kararlarının ve somut adımların hayata geçirilmesi planlanıyor.