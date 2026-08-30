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Kaynak: İHA

Van il merkezi ve çevre ilçelerinde sabah diliminde etkisini gösteren fırtına, günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Saatteki hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle özellikle kent merkezinde yer alan sosyal alanlarda belirgin hasarlar meydana geldi.

Olumsuz hava koşullarının en fazla yıkıma yol açtığı yerler arasında İskele Sahil Yolu, Yaşar Kemal Parkı ve yeni oluşturulan dinlenme alanları yer aldı. Fırtınanın gücüne dayanamayan ağaçların devrildiği, kamelyaların ise zeminle olan bağlantısının koparak çevreye saçıldığı görüldü.

Fırtına ilçelerde de farklı olumsuzlukları beraberinde getirdi. Muradiye genelinde rüzgarın kaldırdığı yoğun toz kütlesi görüş mesafesini oldukça daraltarak ulaşımda ve gündelik hayatta aksamalara yol açtı.

Günün ilerleyen saatlerinde şiddetini azaltan fırtınada herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmedi. Hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte yerel yönetim ekipleri, zarar gören alanlarda detaylı inceleme ve temizleme adımlarını devreye soktu.