Van'da akşam saatlerinde hızı zaman zaman 30 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar, havayolu ulaşımında aksamalara neden oldu. Ankara ve İstanbul'dan gelerek Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan iki yolcu uçağı, rüzgarın iniş limitlerini aşması ve "windshear" (ani rüzgar değişimi) riski nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçaklar Erzurum'a yönlendirildi.