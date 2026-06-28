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Kaynak: İHA

Van'ın Saray ilçesinde aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkileyerek sel felaketine yol açtı.

Saray ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde yoğun yağışın ardından meydana gelen taşkınlar, yerleşim yerlerinde hasara neden oldu. Sel suları nedeniyle bölgedeki yollar tahrip olurken, vatandaşların geçim kaynağı olan ekili dikili tarım alanları da sular altında kalarak zarar gördü.

Yaşanan afet sonrası mağduriyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, yaraların sarılması için yetkililerden yardım talep ediyor. Bölgede selin oluşturduğu tahribatın boyutunu belirlemek amacıyla hasar tespit çalışmalarının başlatılması ve gerekli kurumsal müdahalelerin yapılması bekleniyor.