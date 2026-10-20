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Kaynak: AA

Kaza, ilçeye bağlı Çiçekli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 HC 874 plakalı Honda marka otomobil ile 06 FOZ 265 plakalı Toyota marka kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.