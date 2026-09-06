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Kaynak: İHA

Van'ın Muradiye ilçesinde Açıkyol Mahallesi’nde henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye giden Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangın büyümeden çevre yapılara sıçramadan söndürüldü.

ÖRTÜ YANGINI NEDİR?

Orman zeminindeki canlı ve cansız tabakayı tutuşturarak yayan yangın türüdür; bu süreçte ot, çayır, çalı, fide, fidan, yaprak, yosun, humus, kuru dal, kütük ve kesim artıkları gibi maddeler yanar.

Genel olarak ormandaki ana ağaç türlerine büyük bir zarar vermez; fakat zemindeki yanıcı malzemenin aşırı derecede biriktiği durumlarda zarar verme ihtimali bulunur.