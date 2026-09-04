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Kaynak: İHA

Van'da 2026-2027 eğitim dönemi yaklaşırken Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, velilerin mağduriyet yaşamaması için kırtasiye ve okul malzemesi satan işletmelerde etiket ve güvenlik kontrollerini artırdı.

İpekyolu ilçesindeki iş yerlerini denetleyen Ticaret İl Müdür Vekili Kazım Korkmaz ve denetim ekipleri, raflardaki ürünleri tek tek inceledi. Yürütülen bu kontrollerde, satışı yapılan tüm okul gereçlerinin etiket fiyatları ile kasa tutarları arasındaki uyum titizlikle incelendi.

Tüketici haklarının korunması hedeflenirken, fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluk durumu da denetlendi. Vatandaşların alışveriş esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmaması adına, etiketlerin net ve anlaşılır biçimde sergilenip sergilenmediği kontrol edildi.