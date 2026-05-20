Van'ın Tuşba Mahallesi’nde bulunan hayvan pazarında, Kurban Bayramı öncesi sessizlik hakim. Üretici ve satıcılar, artan girdi maliyetlerinin kurbanlık fiyatlarına yansıdığını, bu durumun da alım gücü düşen vatandaşı pazardan uzaklaştırdığını ifade ediyor.

Pazarda borç karşılığı kurbanlık satmak zorunda kaldıklarını ve köylerde hayvancılığın bitme noktasına geldiğini vurgulayan besici Osman Fidan, yaşadıkları zorlukları şu sözlerle aktardı:

"Artık durum zor, kimse yapamıyor. Allah'a şükür siftah yaptım ama o da masraflara gidecek. Para geldiği gibi gidiyor. Bu sene masraf çok. Yeşil samanın 1 tonu 20 bin TL, arpa 17 bin TL, haliyle kurtarmıyor. Kazanç var ama masrafa gidiyor, zahmetimize değmiyor. Kaç sene önce değiyordu, 1-2 senedir değmiyor. Çoban bulamıyoruz. 20-30 bin TL olan çoban ücreti şimdilerde 100 bin TL oldu, yine de bulamıyoruz. Masraf çok ama destek de alamıyoruz. Devletin yardım etmesi lazım. Çiftçilik ölmüş. Köylü bu işi bıraktığı zaman biz ne yapacağız? 'Köylü milletin efendisidir' derler, doğrudur. Köylü olmazsa şehir ölmüştür."

Piyasada ticaretin neredeyse kalmadığını, nakliye masraflarının bile bütçeleri zorladığını belirten satıcı Suat Ateş ise hayvanların istenilen kiloya ulaşamadığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Biz ne mal satabiliyoruz ne de alabiliyoruz. Aldık mı satamıyoruz, sattık mı parasını alamıyoruz. Millet perişan. Ne olacak bilmiyoruz. Ortada kaldık. Mazot pahalılaştı; bir nakliye için 2-3 bin lira istiyorlar. Ticaret kalmadı daha doğrusu. Bu sene hayvan satılmıyor çünkü hayvanlar zayıf, kilo almamış. Arpa, saman, buğday pahalı. Hayvanlar zayıf olduğundan hiç kimse alamıyor. Şimdiye kadar siftah bile yapmadım; ne hayvan getirdik ne de sattık. Koyunlar kilosuna göre 12 bin ile 20 bin TL arasında değişiyor. Koçların tanesi 20-25 bin TL arası. Kimse artık pazara gelmiyor. Bakıyorsunuz, kocaman hayvan pazarında toplam 50 insan yok. Hiç kimse kurbanlık almıyor. Hayvanlar kilo almamış. Yazın ortasındayız ama hava hâlâ kış gibi. İş güç yok, emekli de alamıyor. Hayvan satılmıyor."

Pazardaki güncel fiyatlar hakkında bilgi veren satıcı Mehmet Yeralp, "Piyasalar şu anda durgun. Besili çift koyunun fiyatı 30-45 bin TL arasında değişiyor. Geçen sene de 25-30 bin TL arasında satılıyordu" ifadelerini kullandı.

Gıda ve diğer tüketim ürünlerine sürekli zam gelirken kendi emeklerinin karşılık bulamadığını savunan Tacettin Seçilmiş, "Her gün gıdaya ve diğer ürünlere zam geliyor. Hayvana, ete ise bir şey yansımıyor. Çok zor durumdayız. Para yok, bir şey yok" diyerek sitem etti.

Besicilerin yüksek masraflar altında ezildiğini ve pazardan elleri boş döndüklerini söyleyen Sadun Acar ise üreticinin içinde bulunduğu çaresizliği şu sözlerle özetledi:

"Bu sene piyasa yok. Samanın, arpanın tonunu 20 bin liraya alıyorum; vatandaş ise koyunun çiftini 22-23 bin liraya almak istiyor. Bu hayvanların 15 bin lira gideri var. Buradaki esnafa bir sorun, hangisi siftah açmış? Her biri 10-15 kişilik aileye bakıyor. Kimse buraya keyfinden gelmiyor; bu insanlar ne yiyip ne içiyor? Biz her sabah evimizden çıkıp geliyoruz, 60 TL servise veriyoruz. Günlük 100 lira buraya geliş masrafımız oluyor. Burada iki çay içemiyoruz, çocuklar da evde aç."