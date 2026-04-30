Olay, öğle saatlerinde Saray ilçesine bağlı Kazımpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin önündeki bahçede oyun oynayan amca çocukları, bölgedeki sahipsiz sokak köpeklerinin hedefi oldu. Köpeklerin bir anda saldırması üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak çocukları kurtardı.

Ağır yaralanan 5 yaşındaki Hamza Özsoy, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hızlıca Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak minik Hamza, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırı sırasında yaralanan 9 yaşındaki A.Ö. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan A.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yaşanan acı olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.