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Kaynak: AA

Van'ın Gürpınar ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar ve dağlardaki karların erimesi, Keşiş Gölü'ndeki (Turna Gölü) su seviyesini artırdı. Çevresini saran rengârenk çiçekler, zengin doğal yaşamı ve göz alıcı manzarasıyla öne çıkan göl, bugünlerde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Urartu Kralı II. Rusa tarafından Erek Dağı eteklerindeki akarsu vadisinin önüne set çekilmesiyle inşa edilen Keşiş Gölü, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte bulunuyor. İlçe merkezine 35 kilometre mesafede yer alan bu tarihi göl, mavi ile yeşilin birleştiği eşsiz doğasıyla çok sayıda kuş türüne ve yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Şehir hayatının yoğunluğundan ve stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, bölgeye gelerek doğayla baş başa vakit geçiriyor.

Havanın ısınması ve doğanın canlanmasıyla birlikte bölgedeki besiciler de mesaiye başladı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan sürülerini meralara çıkaran besicilerin yanı sıra "berivan" olarak adlandırılan süt sağan kadınlar da yaylalarda hayvanlarını sağıyor. Bölgedeki bazı kadınlar ise Van'ın meşhur otlu peynirinde ve yöresel yemeklerde kullanılan otları topluyor.

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Keşiş Gölü, çevresinde oluşan renk cümbüşüyle özellikle fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin en uğrak noktaları arasında yer alıyor.