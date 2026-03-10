Van'ın Başkale ilçesinde durdurulan araçta, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 450 bin TL olan gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Başkale ilçesi Çamlık yol arama ve kontrol noktasında bir araç durduruldu.

Araçtaki aramada piyasa değeri 3 milyon 450 bin TL olan 9 bin 500 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Kaçak eşyalar muhafaza altına alınırken, olaya ilişkin 26 yaşındaki E.K.hakkında adli işlem başlatıldı.