İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Başkale ilçesine bağlı Yeni ve Örenkale mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda C.A., F.B., K.Ç. ve Ş.B.'nin ikamet ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda adreslerde 4 Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 tabanca, 147 adet 9 mm fişek, 37 tabanca şarjörü, 9 ruhsatsız av tüfeği, 5 piyade tüfeği şarjörü, 52 kartuş, 2 lazer nişangah, 140 silah iğnesi, 127 silah kabzası, 84 el kundağı, 47 tetik tertibatı ve 3 namlu ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.