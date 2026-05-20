Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaza, Çatak ilçesine bağlı Işınlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu, içerisinde jandarma personelinin bulunduğu otomobil kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, metrelerce derinlikteki uçuruma doğru yuvarlanmaya başladı.

Otomobilin şarampole sürüklendiği feci esnada, içeride bulunan 5 jandarma personeli büyük bir soğukkanlılıkla kendilerini araçtan dışarı atmayı başardı. Personelin son anda gerçekleştirdiği bu hamle, muhtemel bir can kaybının ve büyük bir facianın önüne geçti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 jandarma personeline ilk müdahale olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından askeri ve emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Uçuruma yuvarlanan ve büyük çapta maddi hasar meydana gelen otomobilin çıkarılması için çalışma yürütülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.