VAN'DA KAÇAK AVCILARA "İNCİ KEFALİ" DARBESİ: 800 KİLO BALIĞA EL KONULDU

Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında üremek amacıyla tatlı sulara göç eden inci kefallerini koruma seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Valilik koordinasyonunda yürütülen denetimlerde, Muradiye ilçesinde kaçak avcılara büyük bir darbe indirildi.

JANDARMADAN KARAHAN OPERASYONU

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inci kefallerinin göç rotası üzerinde bulunan akarsuların göle döküldüğü alanları kontrol altında tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda Muradiye ilçesi Karahan Mahallesi yakınlarında düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla avlanmış tam 800 kilogram inci kefali ele geçirildi.

7 KİŞİYE 112 BİN LİRA CEZA

Yasak dönemi hiçe sayarak avlandığı tespit edilen 7 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Ekipler, bu kişilere toplamda 112 bin 742 lira idari para cezası uyguladı.