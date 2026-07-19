Kaza, gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kapalı kasa hafif ticari kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Van'da iki araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

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İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.