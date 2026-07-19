Kaza, gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kapalı kasa hafif ticari kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.