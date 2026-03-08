Van’ın Erciş ve Başkale ilçesinde jandarma gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildiği belirtilerek "Erciş ilçesi Yukarı Akçagedik mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bin 630 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Başkale ilçesi Barış Mahallesi’nde yapılan faaliyet neticesinde 108 parça gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. İki olayla ilgili şüpheli V.D. (47) ve Ü.A. (33) hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi.