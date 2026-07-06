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Kaynak: AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 147 kişi yakalandı.

Bu kişilerden haklarında toplamda 198 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47'si cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda 3 tabanca, 25 yivsiz av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 22 gram sentetik uyuşturucu, 11,06 gram esrar, 25 uyuşturucu hap ve 0,5 gram eroin ele geçirildi.