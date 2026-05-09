Van’da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda yüklü miktarda kokain ele geçirildi. Gevaş ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 16 kilo 260 gram kokain bulundu.

Van İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatına yönelik çalışmalar kapsamında Van ve Sakarya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon gerçekleştirdi.

8 Mayıs 2026 tarihinde Gevaş ilçesinde durdurulan araçta detaylı arama yapan ekipler, gizlenmiş halde 16 kilo 260 gram kokain ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.