Kaynak: İHA

Gelişen teknolojiyle birlikte pilli ve dijital saat modelleri günlük kullanımda öne çıksa da kurmalı, otomatik ve analog saatler nostalji tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Van’da uzun yıllardır saat ustası olarak çalışan Mehmet İnsel, küçük atölyesinde eski mekanizmalı saatleri yeniden çalışır hale getiriyor. Pilli saatlerden otomatik mekanizmalara kadar her ürünün bakım sürecinin farklı olduğunu aktaran İnsel, eski saatlerin tamirinde büyük bir emek ve ustalık gerektiğini vurguluyor.

"DİJİTAL SAATLER BOZULDUĞUNDA ATILIYOR"

Mesleği çocukluk yıllarından bu yana sürdürdüğünü belirten saat ustası Mehmet İnsel, dijital saatlerin eski analog ve kurmalı saatlerin yerini tutamadığını ifade etti. Teknolojik ürünlerin uzun ömürlü olmadığını vurgulayan İnsel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eski saatlerin tamir kalitesi çok daha yüksekti. Şu anda piyasada dijital saatler yaygınlaştı fakat eski saatlerin tadını vermiyor. Kurmalı, otomatik ve analog saatler gibisi yok. Dijital saatlerin zaten tamir edilme imkânı bulunmuyor; bozulduğu zaman atılıyor, bir nevi telefon gibi kullanılıyor. Gençler bir dönem ilgi gösterdi ancak tamir imkânı olmadığı için durum değişiyor."

"BİZDEN SONRA BU MESLEĞİ SÜRDÜRECEK NESİL YOK"

El emeği gerektiren mesleklerde çırak yetişmemesinden ve zanaatın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasından dert yanan İnsel, "İnsanlar hazır kazanca alıştı, zanaat öğrenmek istemiyor. Sadece bizim alanımızda değil, birçok sektörde durum benzer. Sanatın ölmesi iyi bir şey değil. Son nesil biziz; bizden sonra bu mesleği devam ettirecek bir nesil görünmüyor. Umuyorum ki yetiştirme fırsatı buluruz" ifadelerini kullandı.