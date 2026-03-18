Van’da narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Edremit ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir çekici ve dorsesinde arama yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen aramada, toplam 68 kilo 500 gram skunk maddesi bulundu.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimlerin sürdüğü belirtildi.