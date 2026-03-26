Van’ın Edremit ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalarak yardım bekleyen yavru kedi, ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.
Yeni Mahalle’de yükselen kedi seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu Edremit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yavru kedinin çatı boşluğunda sıkıştığını belirledi. Olay yerine çağrılan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları çatıdan minik kediyi güvenli bir şekilde çıkardı.
Kurtarma operasyonunun ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan yavru kedinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.