Van'da yerel üretimi güçlendirmek, arıcılık faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla önemli bir adım atıldı. Van Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Arılı Kovan Dağıtımı Projesi" kapsamında kovanların ilk teslimatı gerçekleştirildi.

Edremit ilçesindeki Yolçatı mevkisinde düzenlenen resmi törenle üreticilere ulaştırılan desteklerin detayları ve törende öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Proje kapsamında kent genelinde belirlenen 150 çiftçiye, toplamda 3 bin adet arılı kovan dağıtılacak. Bu destekle birlikte, bölge ekonomisine ciddi bir katkı sunulması ve arı ürünleri üretim hacminin yukarı taşınması amaçlanıyor.

Dağıtım törenine katılarak üreticilerle bir araya gelen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, tarım ve hayvancılık projelerine verdikleri önemi vurguladı. Devletin imkanlarıyla üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten Balcı, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün yaklaşık 150 çiftçimiz için toplam 3 bin kovanın dağıtımına başladık. Arıcılık için bu önemli bir destektir ancak yeterli değildir. Bu desteği önümüzdeki süreçte daha da artırmayı hedefliyoruz. İnşallah bu sektörü daha çok geliştireceğiz. Van'ın çok kaliteli balları var. Özellikle Çatak, Erciş, Bahçesaray ve Edremit ilçelerimizin balları meşhurdur ve kentimizle özdeşleşmiştir. Biz de yerel imkanları seferber ederek çiftçilerimize desteğimizi sürdüreceğiz."

Yolçatı mevkisinde gerçekleştirilen kovan teslim programına kent protokolü ve üreticiler yoğun ilgi gösterdi.

Törende; İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mehmet Gündoğdu, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Görentaş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cengiz Erkan ile Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu Çabuker yer alarak çiftçilerin heyecanına ortak oldu.