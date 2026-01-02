Van'da kar yağışı nedeniyle 625 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için yoğun çalışma yürütülürken, kentte tipi ve sisin etkisi devam ediyor.

Van'da 4 gün boyuncu aralıklarla devam eden kar yağışı, dün gece saatleri itibarıyla etkisini artırdı. Kardan dolayı 329 mahalle ve 306 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Van-Bahçesaray kara yolu da tedbir amaçlı geçici olarak trafiğe kapalı tutuluyor.

Dün gece Van-Bitlis karayoluna inen çığ yoğun uğraşlar sonucu temizlenerek yol tekrar ulaşıma açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkisini sürdüren kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle yoğun bir mesai harcıyor. 7-24 esasına göre yollarda olan karla mücadele ekipleri, Yukarı Darıca Mahallesi Aşağı Darıca Mezrası’nda akşam saatlerinde rahatsızlanan KOAH hastası Habip Kara’nın (83) yakınları 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yolların kapalı olmasından dolayı 112 sağlık ekipleri Büyükşehir Belediyesi Başkale Şantiye Şefliğinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Başkale ilçe merkezine yaklaşık 66 kilometre uzaklıktaki mahalleye ulaşmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 buçuk saat süren çalışma ile hastaya ambulansın ulaşmasını sağlayan ekipler mahalle ve mezra yolunu da ulaşıma açtı.



Ayrıca ekipler, Tuşba ilçesi Yeşilköy Mahallesi, Özalp ilçesi Kırkçalı Mahallesi ile Gevaş ilçesi Aydınocak Mahallesi'nde yolda kalan ambulansları da kurtararak hastaya ulaşmalarını sağladı.

Ayrıca Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, Başkale ilçesi Ömerova Mahallesi, Edremit ilçesi Doğanlar ve Ayazpınar Mahalleleri, İpekyolu ilçesi Arıtoprak- Karakoç mahalleleri arası, Saray ilçesi Tamer Aydın Karakolu ve Karakaş Üs Bölgesi, Özalp ilçesi Gültepe Mahallesi, Gürpınar ilçesi Sevindik Mahallesi ile Bahçesaray ilçesi başta olmak üzere onlarca noktada yoğun tipi ve fırtına nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaş ve araçları kurtardı.





Kurtarma çalışmaları 112 Acil Servis ve İlçe Şantiye Şefliklerine gelen ihbarlar doğrultusunda gerçekleştirildi. Kent merkezi ve kırsalda etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası 319 mahalle ve 306 mezra yolunun açılması için başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.